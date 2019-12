Po pronásledování, kdy skončila se zlomeným kotníkem, už krásná česká herečka potmě sama nechodí

Klausová je po nepříjemném zranění. Super.cz

Letošní léto nebylo pro Kateřinu Klausovou (28) dvakrát příjemné. Herečka a zpěvačka si dost nepříjemným způsobem poranila nohu a musela dlouho chodit o berlích. „Zlomený kotník se mi dobře zahojil. Teď už naštěstí můžu hrát i v divadle,” raduje se herečka, která se vrátila do muzikálu Kvítek mandragory v Divadle Broadway, aktuálně natáčí seriál v televizi Prima, do toho točí detektivku s Janem Hřebejkem a diváci ji mohou vidět také ve filmu Špindl 2.

Nějaká omezení ale Kateřina přece jen má. „Musím se šetřit, co se týká lyží a golfu. Vazy jsou stále povolené,” krčí rameny Kateřina, která se v roce 2013 stala držitelkou titulu Miss Golf. „Za posledních dvacet let je to moje první sezóna, kdy jsem nehrála golf. Jsem zvědavá na to, jak bude příští sezóna vypadat.”

Zranění si Klausová způsobila, když se snažila utéct před výtržníky, kteří ji v noci během cesty domů pronásledovali. „Je pravda, že si za to můžu částečně sama. Od té doby mám ponaučení, že si vždy volám taxíka. Za žádných okolností už nechodím večer domů sama,” říká uvědoměle Kateřina Klausová. ■