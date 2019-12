Postupně všechny zrazují těla: Co trápí před devátým kolem favorita StarDance Matouše Rumla?

Matouše trápí unavené tělo. Super.cz

„Já jsem jenom hrozně vyčerpaný a moc toho nenaspím. Mám trošku unavený vaz v koleni. To mě pobolívá, ale není to tak strašné, mám to zatejpované,“ svěřil se nám herec, který s tanečnicí Natálií Otáhalovou postoupil do devátého kola soutěže.

„Na začátku jsem si při třetím kole při tréninku zablokoval záda a nějak jsem to rychle vyřešil a pustilo mě to. Zatím držím,“ svěřil Matouš, kterého trápí jen unavené tělo. Během soutěže totiž stále hraje a ani mu nezbývá moc času na rodinu.

„Děti to prožívají hodně, teda když je vidím. Já tam teď moc nejsem, protože jsem teď čtrnáct dní měl hrozný peklo, protože jsem k tomu ještě každý den hrál. Takže jsem měl trénink, pak jsem jel na představení. Měl jsem to teď hodně nabité, naštěstí už to mám volnější, takže bude víc času na trénink a děti,“ svěřil se Matouš, který v devátém kole předvede dva tance. ■