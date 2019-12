Tatínek hvězdy Ordinace zemřel na rakovinu, maminka se oběsila, pět let nepromluvila se sestrou. Došlo k usmíření?

Kateřina Marie Fialová Super.cz

V šestnácti letech si prošla peklem. Hvězda show Tvoje tvář má známý hlas Kateřina Marie Fialová přišla o tatínka, který podlehl rakovině, a o týden později se oběsila její maminka. Zůstala jen sama s o jedenáct let starší sestrou, která ji měla v péči. V osmnácti letech se ale odcizily a pět let spolu nepromluvily. Kateřina si nepřipadala svobodná a odešla z domova.

Nyní je vše jinak. Po pěti letech k sobě našly cestu. "Teď v pátek, den před mým odletem do Holandska, kam jsem letěla testovat novou škodovku, jsem u sestry přespala a po čtyřech, pěti letech, jsme se viděly. Vykládaly jsme si nonstop několik hodin, to co nás tížilo, a shodly jsme se, že ta doba nekomunikace byla k tomu, abychom dospěly a uvědomily si, co bylo špatně. Všechno je smazáno a jedeme nanovo," řekla Super.cz Kateřina.

Kateřina Marie Fialová uspěla v Tváři.

První krok udělala její sestra. "Byla k tomu složitá cesta. Měla jsem jiné číslo. Sestra se o to postarala a já přijela. Styděla jsem se. Byla jsem blbá, udělala jsem špatné věci, dobře to vím. Nechtěla jsem přijít na sestře na oči, protože jsem věděla, co jsem udělala, co jsem jí řekla," vysvětluje.

Nakonec je ráda, že k sobě zase našly cestu. "Jediné jsme si zbyly, jsme stejná krev. Samy už zůstaneme. Je to hezký. Mám radost," usmívá se.

Mrzí ji, že její rodiče nemohou sledovat její úspěchy. Skončila druhá v show Tvoje tvář má známý hlas, hraje v Ordinaci v růžové zahradě i v divadle. "Musím to brát tak, že tady nebudou. Povídám si s nimi. Když dělám nějaké věci, tak se modlím s tím, aby mi pomohli. Dělám ty věci pro ně. Chci tady zanechat něco, na co by i oni byli hrdí. A to dělám," dodala. ■