Neteř Jaromíra Jágra už dobře znáte. Tenhle dvoumetrový krasavec je jeho synovec. A taky má rád krásky z Miss

"Není to tak, že bych se někde schovával. Ségra k tomu ale měla trošku blíž. V mládí jsem se soustředil na hokej a nebylo mojí předností se někde ukazovat a být celebrita," řekl Super.cz Jiří.

"Šel jsem v Jardových stopách, byly pokusy jít do první ligy i extraligy. Věděl jsem, že nemám na to se dostat do světa. Talent by byl, ale nebyly další okolnosti, které by byly potřeba. Aby se někdo prosadil v NHL, musí mít štěstí," vysvětluje proč s hokejem přestal.

Prý mu škodil i příbuzenský vztah s Jágrem. "Obecně to bylo tak, že se na mě pohlíželo, že pokud nejsem nejlepší hráč na ledě, nejsem ten pravej Jágr a vyhazovali mě pryč. Bylo mi to na škodu. Určitě. Nechci se vymlouvat. Každý může vždycky makat víc, bylo to na mně, abych to dokázal. Kdybych byl úplně nejlepší, tak bych se prodral s jakýmkoli jménem," přiznává.

Stejně jako Jaromírovi, i jemu se líbí krásné ženy. Ale raději má ty, které sportují. V minulosti chodil i s vítězkou Miss Aerobik.

"Tíhnu spíš ke sportu. Mám rád holky, co se umí hýbat. Aerobičky. S jednou Miss Aerobik jsem chodil, současná přítelkyně známá není. Naštěstí," dodal na křtu kalendáře Dany Morávkové, kde se ujal role moderátora a jeho strýc Jaromír byl jedním z kmotrů. ■