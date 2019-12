I v 52 letech by mohla hrát Pretty Woman: Julia Roberts předvedla svou dokonalou figuru ve třpytivém overalu s výstřihem

Julia Roberts Profimedia.cz

Na předávání Fashion Awards do Londýna dorazily i hvězdy první velikosti mezi než rozhodně patří krásná Julia Roberts (52).

Herečka na červený koberec dorazila v doprovodu Giorgia Armaniho, jehož model na akci vynesla a se kterým už roky spolupracuje. Dokonce je tváří jedné z jeho vůní. V černém overalu posetém třpytivými kameny doslova zářila. Herečka, která si na odvážné modely, narozdíl od svých rolí, v soukromí moc nepotrpí, tentokrát předvedla i výraznější výstřih.

Julia se v poslední době dostala do řečí kvůli roli ve filmu o černošské abolicionistce a filantropce Harriet Tumbman. Tvůrci totiž zveřejnili informaci o tom, že přemýšleli i o tom, že by si tuto ženu mohla zahrát právě Julia. Když se zpráva dostala do veřejných diskuzí, lidé si nebrali servítky a nedokázali pochopit, že o tom vůbec někdo někdy uvažoval. ■