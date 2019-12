Brad Pitt promluvil o závislosti na alkoholu: Slova o poškozování i chybějících slzách!

Brad Pitt Profimedia.cz

„Viděl jsem chlast jako jistý únik a formu poškození sama sebe,“ svěřil dávnému příteli, se kterým se potkal při natáčení filmu Legenda o vášni v roce 1994 a o čtyři roky později při tvorbě Seznamte se, Joe Black. Sám Hopkins měl v minulosti s alkoholem problémy. Herci se shodli, že by se prohřeškům nemělo věnovat tolik pozornosti.

„Vždycky přikládáme velký význam našim chybám. Ale jde o to, co uděláme po nich, to jsou věci, které nás definují jako člověka. Každý chybuje, ale co pak?“ dodal Pitt.

Herec je v zábavním průmyslu poměrně proslulý tím, že nedává najevo emoce. I když přiznal, že čím je starší, tím větší průchod jim nechává. „Nebrečel jsem asi tak 20 let. V poslední době mě ale věci víc ovlivňují. Většinou moje děti, přátelé, ale i zprávy. Hýbe to se mnou,“ přiznal s tím, že je to podle něj dobré znamení. ■