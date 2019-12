Manžel Gottové utápí samotu v alkoholu: Opilý teskní po Dominice, ale zároveň touží po milence

Dominika Gottová s manželem Timem Tolkkim Profimedia.cz

Mezitím, co si Dominika Gottová (46) sbalila čtyři pytle svých osobních věcí a rozhodla se utéct z Finska do Čech , její manžel Timo Tolkki vyřešil situaci po svém. Otevřel si lahev vína a rozhodl se sdílet své pocity s přáteli na sociálních sítích.

Dominika už přibývající problémy a vypjatou atmosféru v domácnosti déle neunesla. Kromě Timových psychických problémů a složité finanční situace, se kterou se potýkali dlouhodobě, přišla manželovi na nevěru a mimo jiné doma našla utajený dopis o nezaplacených nájmech, kvůli kterým jim dokonce hrozilo vystěhování. Požádala tedy o rozvod a se svým kamarádem z Čech se vydala do rodné země, aby si psychicky oddychla.

Opuštěný Timo, který zůstal v Helsinkách, se na to konto rozhodl utopit neštěstí v alkoholu, ke kterému má sklony, a začal si vylévat srdce na Facebooku. „Miluji svou ženu Domi, ale z mnoha důvodů tu nemůže teď být, což respektuji. Je to součást mého osudu, život jde dál a na Tima čekají nová dobrodružství,“ napsal si do statusu.

Po pár hodinách a zřejmě i dalších skleničkách vína začaly přibývat další výlevy, leckdy plné nesrozumitelných slov, které nepochopili ani jeho blízcí. Začali proto Tima přemlouvat, aby přestal pít, nebo alespoň v podroušeném stavu nesvěřoval nic ze svého soukromí na internetu.

Jenže to Tima neodradilo a ve svém trucu pokračoval. Za pár hodin popíjení přidal několik videí, ve kterých hraje na kytaru, sepsal několik dalších nesrozumitelných statusů a po chvíli dokonce zapomněl na to, jak miluje svou ženu „Domi“.

Naopak začal projevovat náklonost údajné milence z Mexika. „Opilý, ale šťastný. Uvidím Claudii už za čtyři dny,“ napsal alkoholem posilněný Tolkki, který má podle všeho v plánu svou čtyřiadvacetiletou milenku navštívit. Jak je ale z jeho dalších statusů patrné, na takový výlet prozatím nemá finanční prostředky. ■