Ženská na vrcholu? Anna Polívková není nadšená z erotického podtextu v názvu nového filmu

Anna Polívková si zahrála hlavní roli ve filmu Ženská na vrcholu. Super.cz

Podruhé za dva roky uvidíme herečku Annu Polívkovou (40) v romantické zimní komedii. Po loňském Špindlu je to snímek Ženská na vrcholu. Ten během natáčení vystřídal několik pracovních názvů, než se rozhodlo, že do kin půjde právě s tímto titulem. Herečka z toho nadšením neskáče.

"Mám pocit, že je to takový jemný film. Líbí se mi, že tam není nic vulgárního. Někdo řekl, že je to takové hebounké, i mně to tak připadá," míní Anna. "Všude říkám, že mám radši divadlo, kde je jistota výsledku, zatímco ve filmu jste taková součástka, i když tomu člověk samozřejmě fandí a výsledek posuzujete jinak, protože jste na tom strávili i část svého života," dodala.

Natáčení bylo opravdu náročné už vzhledem k povětrnostním podmínkám. Natáčelo se totiž na vrcholku Chopku v Nízkých Tatrách, kde panovaly i teploty kolem minus dvaceti stupňů. Minus šestnáct ostatně bylo i o minulém víkendu, kdy v Jasné v rámci ski openingu proběhla další slavnostní premiéra snímku. "Počasí bylo vlastně dalším aktérem filmu, podle kterého se všechno řídilo," upřesnila Polívková.

Pak už jsme si povídali právě o názvu filmu. Když jsme byli loni na natáčení, ještě se točilo pod názvem Vánoce budou. "Pro mě tedy ten název znamená vrchol Chopku. Ale myslím si, že je škoda, že se ten film takhle jmenuje, protože je opravdu nevinný a mohly by na něj chodit rodiny s dětmi. Tenhle název dává nějaký ten dvojsmysl a erotický podtext, což je nesmysl. Opravdu na něj můžete s děckama," ujistila herečka.

Podle nás může mít název ale ještě další smysl. Protože i hlavní hrdinka je svým způsobem na vrcholu svých životních sil. "To sice ano, ale ta jedna možnost tam furt taky zaznívá. Ale asi je to v pořádku," krčila rameny Polívková.

A jak se ona ve čtyřiceti, kdy mají být ženy opravdu na psychickém, emočním a fyzickém vrcholu, cítí? "Cítím se skvěle. Ale doufám, že nejsem na úplném vrcholu. Ještě bych klidně stoupala výš a dál," svěřila. ■