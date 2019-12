Těsně před porodem se svlékla před objektivem! Terminátorova Lela Ceterová si zakryla své obří vnady jen jednou rukou

Lela se rozhodně nestydí. Foto: archiv L. Ceterové

"Skutečně milovat bývá jako dýchat. Nezastavitelné," napsala Lela k černobílé fotce, kde pózuje jen v džínách a vnady si zakrývá pravou rukou.

Měla co dělat, aby nikde nebylo nic vidět. Přeci jen se pyšní obřím silikonovým poprsím, v šoubyznysu jednoznačně jedním z největších. A v těhotenství se její vnady pochopitelně ještě zvětšily. Nadšený musí být hlavně Terminátor, protože ten se v minulosti nechal slyšet, že by mu nevadilo, kdyby Lela měla prsa ještě větší. To ale modelka odmítala kvůli problémům se zády, které by pak zcela jistě přišly. ■