Pánové, vzdejte to. Nejúspěšnější slovenská topmodelka současnosti už není k mání

Tahle kočka nemohla zůstat dlouho sama. Foto: Elite Model Look

„Nevím, jak bych se k tomu vyjádřila. Někoho potkávám, je to příjemné a milé. Pokud z toho něco bude, budu velmi ráda. Zatím to ale nechci zakřiknout,” přiznala nový vztah aktuálně nejúspěšnější slovenská topmodelka, která ale totožnost svého přítele zatím nechce ventilovat.

Po rozchodu s Britem měla Michaela potřebu udělat změnu i v životě, a tak opustila Anglii a jejím novým domovem je Francie. „Jsem tady velmi spokojená. Vždycky jsem sem jezdila jen za prací. Teď jsem se rozhodla opustit Londýn a Paříž mi přišla jako dobrá varianta. Netvrdím, že tady vydržím nadobro. Přece jen bych musela perfektně ovládat francouzštinu, což je tady základ, ale pár měsíců se tady určitě zdržím,” uvedla s nadšením.

Je to paradox, ale modelčina nová láska zůstala bohužel v Londýně. „Chtěla jsem sama od sebe změnit prostředí. On mě v mém rozhodnutí podporoval. I tak se ale vídáme často, vyhovuje nám to,” říká Kociánová.

Kariéru má topmodelka velmi dobře rozjetou, sama se ale nebrání tomu založit rodinu. „Nevadilo by mi se usadit. Nebráním se zároveň v tom pokračovat v práci, protože svou práci miluji. Uvidíme, co bude dál,” krčí rameny kráska.

Michaela Kociánová nemohla chybět na světovém finále Elite Model Look, které se letos konalo právě v jejím novém domově v Paříži. Prestižní soutěž začínajících modelů a modelek vyhrál k její radosti Slovák. „Doufala jsem, že to tak dopadne, a jsem za to moc ráda, že to jde konečně na Slovensko,” jásala po vítězství krajana Andreje Chamuly modelka.

Předala Michaela devatenáctiletému sympaťákovi rady? „V modelingu je to stejné jako v každé jiné práci. Když pracuješ tvrdě a jdeš si přímo za svým cílem, tak to přinese růže,” říká Michaela Kociánová. ■