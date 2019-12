Už je v 6. měsíci: Podívejte se, jak zpěvačce Victorii vyrostlo bříško

Zpěvačka Victoria se v 6. měsíci cítí výborně a chystá stěhování do Turecka. Michaela Feuereislová

Victoria přišla podpořit festival DSA Prague, adventní trh, kde se daly nakoupit originální dárky z 51 zemí světa. "Na festival chodím čtvrtým rokem, moc se mi líbí ta atmosféra, a také myšlenka, že 100 % výtěžku jde na charitu. Líbí se mi, že jsou tady stánky z celého světa. Je to taková bublina, lidé si můžou ochutnávat jídla z celého světa během jednoho odpoledne, a hlavně ta vánoční atmosféra je příjemná," svěřila.

V požehnaném stavu vypadá Victoria, která na akci také zazpívala, skvěle. " Snažím se. Jsem v polovině šestého měsíce. Akcí už tolik nedělám, ale tu dnešní jsem si nemohla nechat ujít. Byla bych tady i v devátém měsíci," smála se. "Mám nejlepší pleť, jakou jsem za celý svůj život měla. Tak mi všichni říkají, že budu mít kluka. Tak na tom asi něco bude. Ale pohlaví ještě nevím a necháme se překvapit. Takže uvidíme," svěřila zpěvačka.

Pokud jde o přípravu na miminko, jako je pokojíček nebo výbavička, je to složité. "Ono je to těžké, protože já se v lednu s dětmi stěhuji do Turecka za manželem. Budeme tam nastálo, ale mám projekty v ČR a svoji nadaci, tak budu nějaký čas pendlovat. Ale to dělala i Tereza Maxová a spousta jiných českých osobností, tak si říkám, proč by to nemohlo fungovat, a když to zvládli oni, zvládnu to i já," míní.

"Co se týká nakupování věcí, tak v tom jsem hodně pověrčivá. Nerada to dělám. Čekám, až se miminko narodí, tak pak udělám velký nákup. Nikdy nevíte, co se může stát. Základní věci samozřejmě mám, ale pokojíček a kočárek bude až po narození miminka. A hlavně to bude až v Turecku. Manžel už tam je. Já jsem teď nějakou dobu pendlovala. Ale v sedmém, osmém měsíci už to nepůjde. Navíc děti od ledna v Turecku začínají školu. Moc se na to těším," uzavřela. ■