Osm měsíců po porodu vypadá skvěle: Bývalá královna krásy Tereza Fajksová předvedla na horách i postavičku v bikinách

"Recept je jednoduchý. Stačí kojení a běhání kolem malé. Je to náročné, ale zvládne to každý. Já mám naštěstí zdatnou pomoc v partnerovi, mojí mamince a tchyni. Matky, které jsou na děti samy, mají můj obdiv," krčila rameny Tereza, která se v klidu ukázala v hotelovém spa i v bikinách.

O Fajksovou už mají zase zájem v modelingu. "Volali mi už měsíc po tom, co jsem porodila, abych pracovala v Hamburku. To jsem byla fakt chodící mrtvola, tak jsem musela odmítnout. Po třech měsících přišla nabídka znova a zase před dvěma týdny. A stále odmítám. Ještě jsem maminka na sto procent, ale těším se, až si budu moct odpočinout v práci," svěřila.

Zajímalo nás i to, zda ji už požádal přítel Luboš, s nímž má dceru a jsou spolu třináct let, o ruku. Odbyla to ale svým typickým humorem. "O ruku mě žádal dvakrát. Jednou na záchodě a pak, když byl hodně opilý. Odmítla jsem. Ráda bych větší romantiku," uzavřela. ■