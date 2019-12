Už 5. měsíc slaví sedmdesátiny: Bolek Polívka se pochlubil dětmi z posledního vrhu. Mrzí ho, že ještě není dědou

Bolek Polívka ukázal rodinu a posteskl si, že ještě nemá vnouče. Super.cz

On byl filmovým otcem své skutečné dcery Anny Polívkové (40). "Není to poprvé, přesně spočítané to nemám, ale zase tolikrát mi dceru nehrála. Na divadle to bylo dvakrát, včetně Shakespearova Kupce benátského. A ve filmu to bylo asi třikrát. Je to příjemné živit se tím, co člověk umí. V mém případě tím, že hraju otce své dceři," smál se Polívka.

Ve filmu byl ovšem i dědečkem vnoučka. Ve skutečnosti tomu tak není, což ho trochu mrzí. Vnouče mu nedala zatím ani nejstarší dcera Kamila, ani Anička. "Budeme asi muset počkat, jak se projeví Vladimír," krčil rameny, že by snad mohl jít v jeho stopách ploditelů dětí aspoň jeho třetí potomek v pořadí, herec Vladimír Polívka.

Ve věku vnoučat má ovšem nejmladší děti - jak sám říká - z posledního vrhu. "Říká se, že vnuky si dělám sám. Ale chovám se k nim jako otec. Naše Mariánka říkala, že se jí děti smály, že má tak starého tatínka. Ale ona jim na to řekla, že je tatínek sice starý, ale myslí mu to," vyprávěl.

Pobavili jsme se i o jeho sedmdesátinách, které měl na konci července. A stále je ještě slaví. "Už bych měl být v Guinnessově knize rekordů jako nejdéle slavící sedmdesátník v dějinách oslav. Před pár dny jsem byl ve svém rodném městě, ve Vizovicích, kde jsme s Aničkou hráli hru DNA, a zase tam se mnou slavili," uzavřel valašský král. ■