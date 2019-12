Gabriela Koukalová měla ve StarDance velkou podporu: Pochlubila se sympatickými rodiči

Gabriela Koukalová s rodiči Michaela Feuereislová

Hned po vypadnutí ze StarDance na parket přispěchali její rodiče. „Děkuji celé rodině, mamince a taťkovi, že se se mnou takhle snažili celý život,“ vysekla jim Gábina poklonu.

Gabriela Koukalová vypadla ze StarDance.

Super.cz

Rodiče jí byli velkou oporou i ve sportovní kariéře. A ve fandění své dcery plynule pokračovali i poté, co biatlonovou kariéru pověsila na hřebík a pustila se do náročné taneční show. Bez nich by to prostě nešlo.

Maminka Gabriela je bývalou reprezentantkou v běhu na lyžích, tatínek Karel je všestranným lyžařem a trenérem. Gábina má ještě čtyři sourozence (tři z otcova prvního manželství a jednoho z matčina prvního manželství). ■