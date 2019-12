Na Slovensku prý byla za namyšlenou koketu: Takhle teď vypadá krásná dcera Richarda Müllera

Dcera Richarda Müllera našla své štěstí ve Francii. Foto: Elite Model Look/Profimedia.cz

Světové finále Elite Model Look si nenechala ujít Ema Müllerová. Dcera zpěváka Richarda Müllera (58) a moderátorky Soni Müllerové byla přítomná na velkolepém galavečeru, neboť se světové finále konalo v Paříži, kde slovenská kráska řadu let žije.

Ema se mohla v reálném čase radovat z vítězství slovenského zástupce Andreje Chamuly. „Jsem na něj opravdu hrdá. Musím se přiznat, že jsem to ale trošku čekala. Mladé Češky a Slovenky se velmi často dostávají na první příčky,” uvedla v rozhovoru pro Super.cz.

Před dvanácti lety byla Ema také v podobné situaci. „Bylo mi tehdy čtrnáct, když jsem začínala. Pak jsem se začala měnit v ženu a uvědomila jsem si, že modeling není pro mě, že nemám správnou stavbu těla. Trápila bych se víc, než bych z toho měla radost,” říká Müllerová.

Dcera legendárního zpěváka od módy úplně nezběhla. „Píšu pro česko-slovenskou mutaci Vogue, což mě strašně baví. Zároveň se věnuji propagaci módních značek, což je má hlavní práce,” říká sympatická Slovenka, která žije ve Francii přes osm let.

„Cítím se ve Francii více doma než na Slovensku. Zatím nepřemýšlím, že bych odtud odešla, protože se tady cítím usazená,” říká Ema a jedním dechem dodává: „Na Slovensko jezdím třikrát do roka. Jelikož hodně pracuji, tak nemám víc času. Pravidelně přijíždím domů o letních prázdninách a na Vánoce.”

Odchod z rodné země prý Müllerové prospěl a pomohl jí rozvinout se. „Je to super. Když jsem žila na Slovensku, tak jsem byla namyšlená koketa, kterou lidé sice znali, ale nemělo to hlubší smysl. Když jsem odešla do zahraničí, tak jsem si uvědomila, že musím být zajímavá sama za sebe. Velmi mi tato zkušenost pomohla.”

Několik let žije Ema ve vztahu, o kterém veřejně nemluví. Váží si soukromí. „Nikdy jsem se Slováky nežila. Nyní mám přítele cizince, mám seriózní vztah. Partnera neukazuji na sociálních sítích, což vyhovuje jemu i mně. Chtěla bych, aby to tak zůstalo. Mám dvacet šest roků a stavím si jeden krásný dospělácký sen a moc mě to baví,” říká Ema Müllerová. ■