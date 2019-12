Vidíte podobu? Patricie Pagáčová vyvedla sympatickou maminku. Sladily se do krajek

Patricie Pagáčová s maminkou Helenou Profimedia.cz

Ten podle sázkařů od začátku patří k favoritům soutěže, hercův postup do semifinále tak nikoho nepřekvapil. I když Rumlovi svým tipem na bedra naložili závazek, herec to bere sportovně a s humorem: „To je úplně hrozná pozice, protože když to neobhájím, tak jim zbortím systém nebo nevím, co se stane,“ smál se.

Maminku měl mezi hosty také rybář Jakub Vágner (37) a rodiče přišli fandit i Gabriele Koukalové (30), pro kterou bohužel bylo osmé kolo poslední. Body poroty a hlasy diváků nestačily, aby s Martinem Prágrem postoupili do semifinále.

V tom jsou Matouš Ruml a Natálie Otáhalová, Jakub Vágner a Michaela Nováková, Veronika Khek Kubařová (32) a Dominik Vodička a Karel Kovy Kovář (23) a Veronika Lišková. ■