Karel Gott jako kovář v pohádce Když draka bolí hlava Foto: Lenka Hatašová

Vzpomeňme například na ostré odsouzení štědrovečerní pohádky Kouzelník Žito s Annou Kadeřávkovou (22) v hlavní roli.

Ani Karel Gott v pohádce diváky neobměkčil a například na Česko-Slovenské filmové databázi má snímek Když draka bolí hlava pouhých 14 procent.

Karel Gott Když draka bolí hlava - oficiální trailer

I diváci na sociálních sítích jsou rozčarovaní. Scénář totiž Gottovi předepisoval mluvit slovensky. „Při vší úctě ke Karlu Gottovi, byla jeho slovenština hrozná, rvala uši. Pohádky mám ráda, ale jako by tvůrci zapomněli, na jakých krásných pohádkách sami vyrostli. Snaží se být originální a moderní, ale ne vždy je to ku prospěchu. Ani hvězdné obsazení to bohužel nezachrání,“ nechala se slyšet jedna z divaček.

„Úplně jsem nepochopila vecpanou slovenštinu u pana Gotta. Velice nepřirozené a celou pohádku mi to vadilo. Děj chaos. I když měla pohádka jakýsi potenciál, ta slovenština ho pro mě zabila,“ přidala se další divačka.

Nezaujali ani draci. „Vždyť je to hnus, nevypadá to ani jako ještěrka, natož drak. Pohádka Z pekla štěstí je o dost let starší, a drak tam opravdu vypadá jako drak,“ zaznělo u dalšího komentáře.

Někomu zase pohádka pokazila začínající vánoční atmosféru. „Nepovedený začátek adventu. Nikdy jsem nevypnul pohádku před koncem, ale tady jsme ani my, ani děti nedali víc jak 10 minut. Něco tak nekoukatelného jsem dlouho neviděl. Ani z úcty k panu Gottovi se to nedalo vydržet. Myslím, že tu máme adepta na nejhorší pohádku všech dob,“ nešetřil kritikou další zklamaný televizní divák.

Odborná porota mezinárodního filmového festivalu Kinoduel 2019 v běloruském Minsku však byla zcela opačného názoru. Nejenže pohádkový film postoupil ze stovek uchazečů mezi tři finalisty v hlavní kategorii Nejlepší rodinný film, ale hlavně samotný Gott dostal speciální cenu za nejlepší mužský herecký výkon. ■