Gabriela Koukalová se bude po StarDance dávat dohromady: Po zraněném palci se přihlásily další problémy

Gabriela Koukalová vypadla ze soutěže v osmém kole. Michaela Feuereislová

Navzdory tomu dotančila s Martinem Prágrem až do osmého kola. Přestože už má prst docela v pořádku, přidaly se další komplikace. „Teď mám pocit, jak z člověka pomalu padá ta nervozita a to všechno, co máme nastřádané za několik měsíců, tak mám takový pocit, že mi sice spadnul kámen ze srdce, co člověk občas cítí, ale na druhou stranu se mi zase začaly rozsypávat záda,“ prozradila Gabriela v chatu České televize.

Vedle toho se snažila bolavý palec příliš nezatěžovat, takže ji začala trápit druhá noha. „Ten prst, myslím, už je v pořádku. Už mě nebolí, ale pro změnu, jak jsem odlehčovala té noze, aby mě nebolela, tak mám zase zánět toho druhého kloubu, teď aspoň čas se dát trochu dohromady,“ svěřila Koukalová, která čeká, že na ni vše nyní dolehne.

„Myslím si, že je to normální, že to teď na člověka dolehne a třeba i budeme trochu náchylnější k nějakým onemocněním a tak, protože to bylo obrovské vypětí,“ svěřila biatlonistka, která o své tělo dbala i během soutěže. „Nepodceňovali jsme to, chodili jsme pravidelně na rehabilitaci a různou regeneraci a udělat jsme pro to víc už nemohli,“ řekla Gabriela, která by i po soutěži chtěla dál tančit. ■