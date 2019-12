Nejmladší a největší čára. 183 centimetrů vysoká brunetka (15) zválcovala konkurenci: Tady ji máte v plavkách

Elen Kejdová Michaela Feuereislová

Teprve patnáctiletá Elen Kejdová je novou vítězkou soutěže krásy Miss Look Bella 2019. Byla nejmladší a zároveň nejvyšší finalistkou. Půvabná brunetka z Ostravy měří neuvěřitelných 183 centimetrů. Nepamatujeme si ani žádnou vítězku České Miss, která by dorostla do takové výšky.