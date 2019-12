Ani omylem byste netipovali, že jsou sestry! Tahle bruneta není krásné Monice Bagárové vůbec podobná

Monika Bagárová se sestrou Natálií Super.cz

Krásná Monika Bagárová točila videoklip, kde zpívá se svojí mladší sestrou Natálií. Že jsou to sourozenci, by tipoval opravdu málokdo. Brunetky si nejsou vůbec podobné. "Každá jsme úplně jiná. Já jsem ta jemnější, v líčení a stylingu si tolik nedovolím. Mám ráda přirozenější věci. Ségra je naopak extrém. Je to ale super. Líbí se mi rozdíl mezi náma a i v klipu to chceme ukázat," řekla Super.cz Monika.