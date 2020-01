Sara Sandeva Super.cz

"Vánoce budeme trávit u Vášovy rodiny v Příbrami, poté u mé v Praze a pak spolu odlétáme do mojí rodné země, do Makedonie. Úplně poprvé beru s sebou přítele, Váša se učí makedonsky, uvidíme, jak obstojí," řekla před Vánoci Super.cz Sara.

"Koupila jsem mu knížku, učí se sám. Pochytává i ode mě slovíčka, často mluvím makedonsky. Myslím, že už dost rozumí. Je to pravá láska. Já se kvůli němu také učím dost věcí," vysvětlila herečka na charitativní akci Helping Dolls, kde se dražily panenky oděné do modelů od předních českých návrhářů. Výtěžek přes 600 tisíc korun putoval dětem do centra Klokánek.

Sara je úspěšnou herečkou, ale také často je vyhledávána pro reklamu či focení. "Je to vždy propojené se mnou jako s herečkou, focení mě baví, baví mě ten svět kolem. Ale nejsem modelka, nevěnuji se tomu naplno, a hlavně jsem malá," dodala Sandeva. ■