Seriáloví manželé opět spolu: Na StarDance přišla Matouše Rumla podpořit jeho „druhá žena“

Matouš s kolegyní a kamarádkou Patricií Pagáčovou Michaela Feuereislová

Matouš Ruml s Natálií Otáhalovou

Super.cz

Matouše Rumla přišla tentokrát podpořit kolegyně a herečka Patricie Pagáčová (30). S tou tvořil herec pár na televizních obrazovkách. V roce 2014 nastoupil do seriálu Ulice v roli učitele fyziky a nedlouho nato se zamiloval do své kolegyně ze sborovny Terezy Jordánové, kterou Patricie dlouhých 13 let hrála. Jejich vztah následně na obrazovkách vyústil ve svatbu.

Herečka nedlouho poté z nekonečného seriálu odešla, ale i když se již pravidelně nepotkávají na place, kamarády Matouš s Patricií zůstali. A tak si Patricie nemohla nechat ujít soutěž plnou noblesy a elegance, ve které Ruml září. ■