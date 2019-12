Zvládne se připravit na další kolo StarDance? Vágner po tanci sotva chodil, okamžitě si musel nasadit límec

Jakub Vágner se i přes zranění těší na další kolo. Super.cz

Z postupu měli oba dva hned po přenosu velkou radost. Ta se ale střídala se smutkem z odchodu Gabriely Koukalové. „Už je to ve fázi, kdy nám vypadávají blízcí lidi a všichni jsou skvělí. Za těch šest měsíců už se z nich stala taková naše taneční rodina. Já jsem čekal, že půjdeme my, a když vyhlásili Gábinu a Martina, tak jsem z toho neměl ani radost, že jsme postoupili. Jsou to zvláštní pocity, kdy člověk neví, jestli má oslavovat postup, nebo být smutný, že mu vypadli přátelé,“ svěřil Jakub.

Na tom po přenosu bylo vidět, že ho krk bolí, a okamžitě si šel do šatny pro límec, aby si páteř zpevnil. „Při té zvedačce jsem dostal do toho krku šroubovákem, a to velmi, takže jsem byl vůbec rád, že jsem to došel,“ svěřil sklíčeně rybář a dobrodruh. Na svých cestách po světě zažil už Vágner opravdu perné chvíle, a tak soutěž rozhodně nevzdává a naplno se hodlá připravovat i na další sobotu.

V devátém kole ho čeká paso doble a slowfox. „V pondělí se do toho zase pustíme, co nám zdraví dovolí, ale na rovinu, deváté kolo vedle herců, to je sen,“ prozradil Vágner, kterého dopředu ženou také fanoušci. „Máme úžasné fanoušky, je to pro mě to nejkrásnější, protože to znamená, že vás mají lidi rádi, a to je to nejhezčí,“ dodal závěrem. ■