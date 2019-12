Modrá tvář a špičaté uši: Chantal Poullain se převtělila do své oblíbené filmové postavy. Nepoznáte ji!

Chantal Poullain se změnila ve filmovou Avatarku. Super.cz

"Pod rukama maskérek jsem strávila čtyři hodiny, ale holky jsou fakt šikovné, takže výsledek stál, myslím, za to," mínila Chantal, která je na fotografii k nepoznání. "Pro mě to byl splněný sen, protože film Avatar jsem viděla asi třicetkrát, syn Vladimír mi koupil DVD, když zjistil, jak se mi líbí. Jsou to nádherné bytosti uvnitř i zvenku," svěřila Chantal, která se ještě mnohem víc rozpovídala v našem videu.

Letošní výtěžek z kalendáře, jen na dražbě se vybralo přes 800 tisíc korun, bude věnován na psychiatrickou nemocnici v Brně Bohunicích. "Je to velký projekt, kterému částečně pomůžeme. Myslím, že to bude nejkrásnější psychiatrie v Evropě," míní herečka, která poděkovala všem, kteří se na kalendáři Archa Chantal po celou dobu podílejí. ■