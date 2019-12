Drsným pádem ze schodů všechny vyděsila: Iva Janžurová je už zase fit a chystá nové projekty

Iva Janžurová před týdnem spadla ze schodů. Super.cz

Na jedné z fotografií v kalendáři Proměny nadace Archa Chantal najdeme i herečku Ivu Janžurovou (78). Ta ztvárnila postavu srdcové královny z Alenky v říši divů . "Nejsem tam vůbec poznat a původně jsem si myslela, že je to špatně. Až pak mi vysvětlili, že to takhle má být," svěřila nám herečka, která si ostatně film, z něhož fotografie vycházela, pustila až po focení.

Janžurová vylekala všechny svoje příznivce, když na premiéře muzikálu Saxana spadla ze schodů, žádné následky ale prý nemá. "Nevšimla jsem si posledního schodu. Za mnou šli Petr Štěpánek a Zlata Adamovská, kteří mě zvedali. Prosila jsem je, ať mě nechají ještě chvíli, byla jsem v šoku. Ale nakonec to odneslo jenom koleno, které mám pohmožděné, ale jen ho mažu mastičkou," vyprávěla nám.

"Měla jsem štěstí, stejně jako před lety, kdy na mě spadly kulisy ve Stavovském divadle. To už jsem za tři dny hrála. Asi mám dobrého anděla strážného, který se mnou má dost práce a jsem mu vděčná," míní Janžurová.

Herečka je spokojená i pracovně. Úspěšně se hraje komedie Veletoč, kterou sama napsala, a v níž hraje s Evou Holubovou (60). "A vypadá to, že to nebude jediná hra, kterou napíšu. Byla jsem oslovena, abych napsala další. A protože letošní sezónu nemám žádné nové zkoušení v Národním divadle, tak na to budu mít čas," slibuje nový projekt. ■