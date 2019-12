Gabriela Koukalová vypadla ze StarDance. Super.cz

Koukalové nevyšla rumba a scénický tanec. „Moderní tanec vypadá jako zábava, ale není to nic lehkého. Bylo to hezké, ale nedotažené. Trochu jako štěňátka, která se učí chodit,” řekl Richard Genzer k scénickému nebo-li současnému tanci bývalé biatlonistky. Koukalové nepomohly ani hlasy diváků. Vyřazení ale brala s nadhledem.

Vše o Gabriele Koukalové a její cestě taneční soutěží StarDance najdete zde.

„Spousta z vás se tady tváří, jak kdybychom byli na pohřbu, ale ono se ve finále zase nic tak hrozného nestalo, takže můžete být veselí, to je prostě život, každá kulka netrefí,“ řekla těsně po vyřazení Koukalová, která se dočkala zaslouženého potlesku.

„Děkuju za nádhernou životní zkušenost, kterou mi StarDance přinesla, prostě to bylo super. Bylo to až neskutečný, jak jsme si všichni sedli, mám pocit, že jsem nikdy v životě nebyla v takovém kolektivu, který by byl tak nezapomenutelný. Děkuju Martinovi, který měl se mnou často nervy, protože i mimo tanec jsem často na zabití, to se ví,“ dodala vyřazená bývalá špičková biatlonistka. ■