Gabriela Koukalová vypadla ze StarDance. V přímém přenosu děkovala manželovi. A co řekla po skončení StarDance?

Během StarDance se krásná biatlonistka nevyhnula nejrůznějším spekulacím týkajících se údajné manželské krize s Petrem Koukalem.

Manžel ji totiž nechodil podporovat do hlediště, a navíc prý měla mít podezřele blízko ke svému tanečníkovi Martinu Prágrovi. Koukalová poměr s tanečníkem popřela, a naopak po jednom z přenosů s úsměvem pózovala vedle jeho přítelkyně. Manželovi pak věnovala část své děkovné řeči.

„Děkuju určitě úplně nejvíc ze srdce svému manželovi, který přestože nechodil na přenosy, což spoustě lidem bylo trnem v oku, tak pro mě byl oporou. Podporoval mě ve všem, co jsem dělala, v tom, že jsem nebyla de facto skoro pět měsíců doma, takže Petře, děkuju ti,“ vysekla poklonu manželovi Koukalová.

I tanečník Prágr děkoval své přítelkyni. „Děkuju své přítelkyni, že ten obrovský tlak vydržela a děkuju Gabče, že jsem ji mohl poznat, protože jsem poznal člověka, který mi dodal do života úplně jinačí myšlenku, jinou dráhu, a to je inspirující a za to ti děkuji,“ nechal se slyšet Prágr.

Koukalová tančila rumbu a scénický tanec. Hodnocení poroty ani hlasy diváků jí ale na postup nestačily. ■