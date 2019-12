Třígenerační foto: Saxana Petra Černocká se pochlubila dcerou a vnučkou

Třígenerační fotka. Petra Černocká jako královna, Bára Vaculíková jako její urozená dcera a vnučka Olivia Coco jako princezna. Foto: Jan Tůma

Na narozeninové party spojené se zahájením výstavy svých artefaktů z osobní i pracovní sféry věnovala Černocká do dražby pro dobročinné účely velký fotoobraz. Na snímku Černocká pózuje v kostýmu královny společně s dcerou Bárou Vaculíkovou a vnučkou Olivií Coco, které se zhostily úlohy princezen.

Fotoobraz představitelka čarodějnice Saxany z Vorlíčkovy pohádky Dívka na koštěti věnuje Fondu ohrožených dětí, který oslaví příští rok dvacet let existence. Foto tří generací bude navíc použito ještě pro další účel. „Fotografie, kterou zpěvačky věnovaly z výstavy do dražby na pomoc Klokánkům, Fondu ohrožených dětí, bude zdobit i vánoční singl Čas Vánoc, který naše trojice pošle brzy do světa,” uvedla se slyšet Petra Černocká. ■