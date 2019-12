Tento pohled se jejímu manželovi naskytuje denně: Heidi Klum fanoušky pozdravila nahá

Heidi Klum zdraví z Mexika... Profimedia.cz

Minimálně stejně jako pracovní záležitosti zajímá fanoušky celebrit také jejich soukromý život. Modelka Heidi Klum (46) se tím řídí a své sledující do něj nechává pravidelně nahlédnout. Aktuálně sdílí momenty z Mexika, kam odjela s manželem Tomem Kaulitzem (30) na dovolenou.

Za kytaristu kapely Tokio Hotel se modelka vdala letos v únoru, jen dva měsíce po zásnubách, které oznámila loni na Vánoce. O jejich vztahu se začalo mluvit na jaře 2018. Na něčí vkus může jít možná o rychlý sled událostí, modelka si je však svými city k o 16 let mladšímu muzikantovi jistá. Komentáře ke společným fotkám, které na sociálních sítích sdílí, nejsou ničím jiným než milostnými vyznáními.

„Vdaná jsem byla dvakrát, ale stále věřím v manželství. I když jsem to dvakrát pokazila. Asi mi to moc nejde. Ale našla jsem skvělou osobu. Uvidíme, co se stane,“ uvedla už v době počátku vztahu s hudebníkem Klum.

Před Kaulitzem modelka tři roky randila s obchodníkem Vitem Schnabelem. Vdaná byla dvakrát, za stylistu Rica Pipina a poté za zpěváka Seala, se kterým má tři děti. Nejstarší dcera se narodila ze vztahu s podnikatelem Flaviem Briatorem.

Kaulitz byl v minulosti ženatý s německou modelkou Riou Sommerfield. ■