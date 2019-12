Soužití s Hrdličkou Plíškové svědčí. Bývalá světová jednička během manželství zkrásněla

Karolína neskutečně prokoukla. Super.cz

„Jela jsem rovnou z tréninku. Nevypadala jsem samozřejmě hned takto. Strávila jsem asi hodinu přípravami a šaty už jsme vybrali s předstihem. Nebylo to nic strašného,” odpovídala nám s úsměvem tenistka na otázku, jak dlouho jí trvá, než ze sebe vytvoří sexy krásku.

V luxusních šatech, s profesionálním líčením a upravenou dlouhou hřívou vypadala na party hodinek, jichž je v Česku tváří, kouzelně.

Karolína to s paráděním nepřehání, ale čas od času se ráda převlékne do velké večerní. „Musíme reprezentovat nejen na kurtu, ale i mimo něj. Těch důležitých akcí nemáme za rok zase tolik, tak si myslím, že stojí za to se hezky obléknout, nechat se upravit a udělat si profesionální make-up. Je potřeba, aby nás lidi viděli jinak než na kurtu,” říká Plíšková, která si nechává se vzhledem často radit od kamarádek stylistek a vizážistek.

Nebylo možné si nevšimnout, že Karolína zapracovala na své image od doby, co poznala svého manžela Michala Hrdličku (30). „Michal mi říká, že jsem vypadala hrozně, když si mě našel. Teď jsem se prý trošku zvedla,” smála se Karolína, která dodává: „Móda mě baví a čím jsem starší, tím víc nakupuju. Mám spoustu suprového oblečení, kabelek a bot a snažím se vypadat dobře.” ■