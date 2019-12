O Vánocích se v Česku příliš neohřeje. Koho hodlá Plíšková navštívit v několika dnech?

Jak letos Karolína Plíšková oslaví Vánoce? Super.cz

Jako profesionální tenistka je v období před vánočními svátky vždy v jednom kole. Na klidné Vánoce se tedy Karolína Plíšková (27) vždy velmi těší. „Měla jsem dva a půl týdne volno a teď už jsem zase začala trénovat. Brzy odjedeme do zahraničí, abych netrénovala v této zimě,” promluvila tenistka o plánech, které hodlá realizovat ještě před svátky.

Vánoce bude trávit v Česku, ale příliš dlouho zde nepobude. „Budu tady jen dva nebo tři dny a krátce nato zase odlétáme do Austrálie,” svěřila se Plíšková na večírku švýcarských hodinek, kterým v Česku propůjčila svou tvář.

Kde tedy bude bývalá tenisová jednička na Štědrý den? „Máme to komplikované a někdy se to těžko kloubí. Sestra, Michal (manžel Michal Hrdlička (30), pozn. red.), naši. Někdy se to dá těžko spojit, protože každý bydlí jinde. Na Štědrý den budeme s Michalem a pak se asi rozjedeme k našim rodičům. Ještě není úplný plán.”

S dárky to Plíšková a Hrdlička prý nepřehání. „Je těžké vybrat dárky, protože všechno máme. Spíš si o to často řekneme a každý si vybereme, co si přejeme," říká Karolína.

Svátky budou Karolína a Michal trávit i s dětmi. Hrdlička má s Lucií Borhyovou (41) pětiletou dceru Lindu, Karolína zase šestiletou sestru Elen. „Michal má dceru, které se to snaží udělat hezké, já mám malou sestru. Ty Vánoce prožívají jinak než my. Vždycky je to ale o super jídle a o cukroví, a hlavně o rodině, se kterou já bohužel přes rok tolik nejsem,” říká Karolína Plíšková. ■