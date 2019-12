Korpulentní zpěvačka vystavila objemné pozadí v krajkách: Pak ho ukázala ještě holé ve sprše!

Lizzo Profimedia.cz

Své křivky se nezdráhala vystavit ani na Instagramu, kde zapózovala v červeném prádle. Sledující obšťastnila ve svých Instastories také fotografií úplně holého zadku, když vylezla ze sprchy, což možná ani nebylo nutné.

Lizzo má neuvěřitelných 8 nominací na cenu Grammy. S písní Truth Hurts v kategoriích píseň roku, nahrávka roku a nejlepší sólový popový výkon, s albem Cuz I Love You v kategoriích album roku a nejlepší současné urban album, dále se její jméno objevilo v kategoriích nejlepší nový interpret, nejlepší R&B výkon za píseň Exactly How I Feel a nejlepší tradiční R&B výkon za píseň Jerome. ■