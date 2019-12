Milý Ježíšku, letos bych si moc přála … Kolagen

Většina médií a kosmetických odborníků vám bude tvrdit, že kolagen se v pokožce přestává tvořit od 30. roku věku. Máme pro vás dvě zprávy. Špatná je, že se to začne dít mnohem dřív. A dobrá je, že existují prostředky, jak si kolagen nenechat vzít.

Jestli vás překvapuje, proč je kolem kolagenu takový humbuk, tak proto, že bez něj byste za chvíli vypadali jako šampióni na výstavě šarpejů. Samozřejmě, že jestli máte v rodině "nestárnoucí geny", takže vaše babička vypadá na čtyřicet, tenhle článek rovnou přeskočte. Jestli jste po babičce podědili možná tak hodiny s kukačkou (jako já!), čtěte dál.

Kolagen je látka zodpovědná, mimo jiné, za elasticitu kůže. Malá nápověda: Až si budete kupovat krém proti stárnutí pleti a nebude v něm kolagen, odložte ho zpátky do regálu a radši moudře investujte do pořádné péče. Jak už víte z mých předešlých článků, o svou pleť jsem se nikdy zvlášť nestarala. Netuším, jak mě to mohlo napadnout, ale byla jsem přesvědčená, že pleť prostě stárne a vrásky jsou přirozená součást celého procesu. Že jich můžu mít mnohem méně, než mám a hlavně, že moje šedivá pleť rozhodně k elegantnímu stárnutí nepřispívá, jsem zjistila až díky odborníkům. Ano, říkejte mi blondýno.

Takže jsem ve svých 45 letech do sebe začala cpát kolagen horem dolem a snažila se dohnat těch 15 let, které jsem kvůli své naivitě prošvihla. Kde já mohla být, kdybych byla bývala důvtipnější. Kde mohla být moje pleť!

Doctor BABOR Lifting Cellular Collagen Infusion je úžasná 4týdenní kúra

A konečně se dostáváme k těm zázračným krémům, které jsou kolagenem nabušené od víčka až po dno kelímku. BABOR má totiž v řadě Doctor BABOR Lifting Cellular (vsuvka: moje nejmilejší!) kompletní selekci kolagenové péče. Když jsem pátrala v BABOR Institutu po jediném produktu, který funguje na obličeje všech žen bez rozdílu věku nebo typu pleti, hlavní školitelka BABOR bez váhání odpověděla, že je to Doctor BABOR Lifting Cellular Collagen Booster Cream. A proč? Protože: "Kolagen potřebuje každá z nás, a navíc jsou výsledky vidět po pár dnech užívání!"

Já osobně, kromě tohohle krému, dám ruku do ohně ještě za úžasnou věc s názvem Doctor BABOR Lifting Cellular Collagen Infusion. Je to kúra na 4 týdny, v balení jsou 4 lahvičky s pipetkou a každá lahvička vám vydrží 7 dní. Já už po prvním týdnu používání měla pleť jako dětskou prdýlku. A pokračuji dál. Předpokládám, že až tuhle kúru dokončím, budou po mě chtít v baru občanku :-)

Doctor BABOR Lifting Cellular Collagen Infusion

Můj tajný tip: Jestli vás čeká nějaká schůzka, na které vám hodně záleží (že by první rande?) nebo společenská událost, na které se chcete blýsknout, jednoznačně doporučuji Doctor BABOR Lifting Cellular Silver Foil Face Mask. Je to speciální maska ze stříbrné fólie, pod kterou se nanáší kolagenové sérum. Necháte si ji na obličeji 15 minut (já nechávám pro jistotu celou půlhodinu) a nepoznáte se. I přes make up bude vaše pleť šťavnatá, pružná a bude zářit až za roh.

Doctor BABOR Lifting Cellular Silver Foil Face Mask si můžete dopřát nejen doma, ale i při ošetření v saloně.

A ještě jeden tip nakonec: Vánoce jsou tady a jestli chcete sobě nebo nějaké úžasné ženě ve svém okolí udělat opravdu radost (nejen v ten jeden večer, ale na celý další rok), kupte jí Doctor BABOR Lifting Cellular Set. V dárkovém balení i s kosmetickou taštičkou je zmiňovaný zázračný krém a k němu sérum pro pozvednutí kontur obličeje. Mám ho já a pořídila jsem ho i svojí mamince. A té bych nikdy nekoupila nic, co nefunguje... protože by mi to neodpustila :-)

Pokud chcete získat více informací, anebo poradit, můžete se obrátit na tel. kontakt:

Zelená linka: 800 100 403

Nebo se podívat na stránky : cz.babor.com

Doctor BABOR Lifting Cellular Set s Collagen Booster Cream a V-Shape serum je krásný vánoční dárek, kterým potěšíte každého, kdo ocení kvalitní a hlavně účinnou péči o pleť!

Mějte se krásně a kolagenu zdar!



Xo vaše Alenka Šafratová

majitelka Školy stylu, blogerka a podcasterka

