Eva Burešová plánuje velké stěhování kvůli synovi! Chce koupit třípokojový byt v Praze

Herečka a zpěvačka Eva Burešová (26) shání domov pro sebe a svého syna Nathana. Rozhodla se pro koupi bytu, ale čekala to rozhodně jednodušší. „Už nějakou dobu hledám nový byt. Před Vánocemi to ani nebude možné. A při těch cenách to nebude lehké,“ řekla Super.cz Eva.

„Chci mít něco svého, vlastnit byt kvůli Nathánkovi, abychom měli domov a co tři roky se nestěhovali. Hledám třípokojový byt s terasou. Ať můžu mít na balkóně rajčata,“ prozradila s tím, že společný domov plánuje i se svým partnerem. „Klape nám to, bude to už půl roku. Nežijeme v jedné domácnosti, ale jsme spolu velmi často,“ prozradila na tiskové konferenci k soutěži krásy Look Bella 2019

„Vždycky jsem po tom být Miss toužila jako každá malá holka. Ale vždycky jsem byla malinká. Jednou jsem se přihlásila a bylo mi řečeno, že jsem malá. Tak jsem se raději hlásila do talentových soutěží,“ vysvětlila Eva. „Mám tady favority, ráda se na to koukám, ale soutěžit? To ne,“ dodala Burešová. ■