Štědrý den Maxová letos neoslaví v Česku. Místní tradice si ale převeze do ciziny

Štědrý den ve svém pražském domově Maxová letos neoslaví. Foto: archiv T. Maxové

Brzy tomu budou dva roky, co se Tereza Maxová (48) přestěhovala s dětmi a manželem Burakem do Česka . Vánoční svátky ale topmodelka s nejbližšími ve svém pražském domově slavit nebude. Na pár dní se vrátí na slunné azurové pobřeží.

„Budeme je trávit s rodinou na jihu Francie v Saint Jean Cap Ferrat,” svěřila se Super.cz se svými plány topmodelka. I v zahraničí ale mají nejkrásnější svátky v roce u ní českého ducha.

„Ať jsme, kde jsme, vždy slavíme tradiční české Vánoce, poté odjíždíme na hory a do Mexika a Chile,” dodala. Když jsme se s ní potkali na přátelském fotbalovém turnaji Rozjedu to!, tak jsme se zajímali o to, jak vypadá jejich štědrovečerní tabule a jestli modelka také tvoří vánoční cukroví. „Ano, peču cukroví přiměřeně, kapra nesmažím, těžko by se nám na jihu Francie sháněl, ale na řízku s bramborovým salátem si pochutnají všichni.”

V Terezině domácnosti se dodržují také tradiční české obyčeje. „Prostíráme vždycky pro jednoho člověka navíc, kdyby šel náhodou někdo kolem a byl sám, tak může přijít k nám. Na Vánoce by neměl být sám nikdo,” dodává Tereza Maxová. ■