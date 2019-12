Annamária d´Almeida Super.cz

Vítězka The Voice Česko Slovensko Annamária d´Almeida bude zanedlouho dvojnásobnou maminkou. Zpěvačka je v 9. měsíci těhotenství, miminko čekala už během novácké pěvecké soutěže. "Těhotná jsem byla už v průběhu Hlasu. Vyšlo to tak, nebylo to plánované. Prostě život," řekla Super.cz Annamária.

"Jsem v 9. měsíci těhotenství, takže za chvíli to bude," prozradila na charitativní akci Helping Dolls, kde se dražily panenky, kterým outfity navrhli přední módní návrháři. Výtěžek přes 600 tisíc korun poputuje Fondu ohrožených dětí Klokánek.

Annamária zatím netuší, jestli budou mít s manželem holčičku, nebo chlapečka. Jednu dceru už mají. "Bude to překvapení, netušíme, co to bude, nenechali jsme si to říct," dodala zpěvačka. ■