Vnady Bořka Slezáčka nezajímají! Zadek je podle něj druhý obličej!

Bořek Slezáček svěřil, co se mu líbí. Super.cz

"Moje žena nežárlí. Pokud žárlí, tak to umí dobře skrývat. Není to typ, co leze do telefonů. Navíc ona ví, že jsem stárnoucí mlsný kocour a nic nehrozí. Jen si prý nesmím brát s sebou brýle. Bez brýlí nepoznám ženu od chlapa," řekl Super.cz se smíchem Bořek.

"Baví mě to jako porotce. Holky byly opravdu kočky a typy, co se pro tuto práci hodí. Žena musí mít jiskru, vždycky na té ženské musí něco být," říká Bořek. Zaměřuje se na pozadí nebo vnadné dámy? "Zepředu se dívám na ksicht, zezadu na druhý ksicht, tedy zadek. Ano, jsem dolňák," dodal Slezáček. ■