Missí nemoc opět zaútočila: Tahle kráska ukončila během ročního kralování pětiletý vztah

Terezie Jastrzembská Super.cz

"Jsem sama, užívám si to a asi to tak mělo být. Měla jsem přítele pět let, bylo to pět krásných let. Ale nelituji toho, člověk se musí posouvat dál. Skončilo to," řekla Super.cz Terezie.

Coby vítězce soutěže krásy se jí za rok změnil i pracovní život. "Navštívila jsem Paříž, Itálii, fotila jsem v šatech Beaty Rajské, Luďka Hanáka. Předtím jsem moc necestovala, bála jsem se toho. Ale začalo mě to bavit, tak uvidíme, kam poletím příště," těší se na další dobrodružství. ■