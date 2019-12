Takhle dojatá nebyla ani na Miss: Jitka Nováčková zabodovala na Czech Social Awards a zvítězila mezi youtubery

I po skončení přenosu měla slzy na krajíčku. Super.cz

Na co Jitka Nováčková (27) sáhne, to se jí daří. Před osmi lety zvítězila v České Miss, odstartovala kariéru modelky a fotomodelky a začala dostávat nabídky ze zahraničí. Později rozjela i svůj youtube kanál a sociální sítě, díky nimž sklízí další úspěchy.

Na čtvrtečním galavečeru Czech Social Awards Jitka zazářila na červeném koberci, kde zpovídala příchozí hosty. Mimo jiné ale byla sama nominovaná v kategorii s mezinárodním přesahem Go Global, ve které nakonec zvítězila. To znamená, že bude Českou republiku reprezentovat na Global Social Awards, které se uskuteční v příštím roce. Nováčková byla z výsledků v šoku. „Já ani nevím, co mám říkat. To je věc, o které jsem ani nesnila. Ta nominace pro mě byla úplně neuvěřitelná,“ prozradila nám krátce po svém vítězství.

Když si od tenistky Babory Strýcové přebírala na pódiu cenu, měla slzy na krajíčku. Údajně nebyla takhle dojatá ani po vítězství v Miss. „Myslím si, že tohle je věc, na které jsem pracovala strašně dlouho. Je to vlastně projekt, kterým žiješ každý den, zatímco Miss je půl roku, ukážeš se, je to hodně o té tváři a náhodě. Ale za tímhle je strašně moc práce, což možná není vidět, ale já se fakt snažím, aby ten obsah byl dobrý a je tam srdce,“ svěřila se plná emocí.

Považuje se nyní víc za youtuberku a influencerku, nebo hlavně za modelku? „Když to vezmu na čas, tak jsem youtuberka, protože hodně času trávím nad tím, aby ta videa byla hezká. Mám nový pořad, který se jmenuje srdcOFFka, kde zpovídám celebrity a ukazuji aktivity, které dělají, když jsou offline.“

Výhodu má Jitka v tom, že youtube může spravovat z tepla domova kdekoliv na světě, a to se jí vcelku hodí. Jednou nohou sice žije stále v Česku, ale spoustu času tráví ve Finsku se svým partnerem Timem, který zde žije a věnuje se kariéře profesionálního fotbalisty. Proto nás zajímalo, jestli Jitka nemá v plánu pověsit modeling na hřebík a věnovat se už jen natáčení a sociálním sítím. „Já takhle vůbec nepřemýšlím. Zvážím každou nabídku, která přijde. Je pravda, že dnes jsem tady moderovala, zítra můžu někde fotit, mezitím připomínkuji svému střihači youtube videa, takže se nebráním asi ničemu,“ pokrčila rameny Česká Miss z roku 2011.

Fotbalista Tim bude pravděpodobně z úspěchu své partnerky pořádně překvapený. „Přítel vůbec nic neví. Ten to vůbec nečekal, protože jsem mu ani neříkala, aby přenos sledoval. Jenom jsem mu ukázala, jaké mám šaty a tím to skončilo. On ani neví, že jsem byla nominovaná,“ rozesmála se sympatická blondýnka. ■