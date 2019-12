7 fotek slavných osobností, které baví internet: Takhle celebrity slavily Den díkůvzdání

Takhle si slavní užili Den díkůvzdání. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Den díkůvzdání berou Američané velmi vážně, slavné osobnosti nevyjímaje. Proto nikoho nepřekvapí, že se v rámci oblíbeného „krocaního svátku“ celebrity pochlubily na sociálních sítích rodinnými snímky. A jako by se letos slavní předháněli, kdo nasdílí vtipnější fotku. Posuďte sami.

Dwayne Johnson

The Rock Dwayne Johnson (47) toho spořádá hodně, ale svátek plný jídla ho nejspíš letos opravdu zmohl. A nebyl jediný. Na Instagramu se pochlubil vtipným snímkem, jak se s dcerkou a psíkem válí „přejedení“ na zemi. „11:30 dopoledne a už kolabujeme na podlaze ložnice, a to jsme se ještě nedotkli ani hostiny. To není dobré znamení,“ připojil popisek.

Reese Witherspoon

Pravá blondýnka Reese Witherspoon (43) se pochlubila snímkem u nastrojené sváteční tabule, na němž si nalévá víno. „Vděk je, když za vás někdo vaří, zatímco vy otvíráte láhev, šťastné Díkůvzdání,“ popsala výstižně svou situaci.

Donatella Versace

Dokonce i slavná módní návrhářka Donatella Versace dokázala, že má smysl pro humor, a kupodivu se nebere moc vážně. Sdílela snímek v bačkorách ve tvaru pečených krocanů. „Šťastné Díkůvzdání všem, kteří dnes slaví. Jak vidíte, nenosím vždycky podpatky.“

Sofía Vergara

Hvězda Takové moderní rodinky Sofía Vergara (47) se pochlubila hned několika snímky i videi s roztančenou rodinou. Ve zlatých šatech a s okázalou výzdobou domu dala jasně najevo, že Díkůvzdání u ní probíhá ve velkém stylu.

Will Smith

Instagram pobavil i věčný vtipálek Will Smith, kterého překvapil na silnici uprchlý krocan. Will natočil video, jak se tvrdohlavý pták postavil před jeho vůz a nechtěl se hnout z místa, i když herec troubil jako o závod. „Musel někomu utéct, vole, mazej z tý silnice,“ volal ve videu na krocana, jehož osud je v tuto chvíli nejasný.

Jennifer Aniston

Absolutní hvězdou internetu se opět stala Jennifer Aniston (50), která si od založení účtu na Instagramu vede skvěle. Herečka je pověstná tím, že s přáteli slaví tzv. Friendsgiving, den před Díkůvzdáním uspořádá večeři pro přátele. Když loni dorazila do pořadu Jimmyho Kimmela, ten jí navrhl, aby nepodávala tak chutné menu, protože si pak druhý den připadá, že jí zbytky.

Navrhl jí tedy, aby podávala například mexické enchiladas. Jennifer dostála svému slibu a sdílela sérii snímků s pokrmem pro Jimmyho. „Ok, Jimmy, tady jsou tvoje zkur*ený enchiladas,“ přidala popisek a fanoušci šli do kolen. Stejně jako moderátor, jehož reakci připojila.

Pink

Že je manžel zpěvačky Pink (40) Carey Hart veselá kopa, není tajemstvím. Letos se mu podařilo napálit celou rodinu, včetně své slavné manželky. Do obálky strčil zařízení, které každých 30 vteřin mňoukalo jako kočka. Obálku schoval pod kuchyňskou linku a 4 hodiny se bavil tím, jak všichni hledají kočku. „Po 4 hodinách byl celý dům přesvědčen, že kočka uvízla buď v digestoři, nebo v kávovaru. Vyhrál jsem krocaní den,“ popsal nadšený jako malý kluk.