Kamila Nývltová si nechala bolestivě odstranit tetování: Proč malůvku z ruky dala pryč?

Přestože se v dnešní době potetovaná těla moc neřeší, někdy po letech přijdeme na to, že to nebyl nejlepší nápad. Své o tom ví i Kamila Nývltová (30). Ta se rozhodla si nechat laserem odstranit tetování, které několik let nosila na předloktí.

„Nechávám si ho odstraňovat. Přeci jenom na mně ten pigment dost drží, takže to bude ještě trvat. Bolí to, ale dá se to vydržet. Čekala jsem to horší. Používá se na to taková znecitlivující mastička, která tu bolest potlačí,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která měla na ruce napsaná data narození své rodiny.

Malůvky se nyní rozhodla zbavit, a to kvůli své práci. „Je to z důvodu toho, že mě příští rok čeká takové velké turné po Evropě, ještě úplně nemůžu říct co, ale chci tam být ve všech směrech dokonalá. A myslím si, že tohle tetování se nehodí k postu zpěvačky, která má zpívat obrovský sólový party, tak jsem přistoupila na to, si to prostě z ruky odstranit,“ prozradila nám Kamila, kterou jsme potkali ve Slovanském domě.

Tu vedle koncertování začíná zaměstnávat i příprava soutěže. „Připravuji soutěž Česko zpívá, která bude mít příští rok třináctý ročník, je to pěvecká soutěž s mezinárodní účastí. Baví mě to, přijde mi fajn dávat novým talentům šanci,“ prozradila zpěvačka, která si sama obdobnou soutěží prošla, a to v roce 2008, když se přihlásila do pořadu X Factor.

„Já musím říct, že náš ročník byl úspěšný, ať jsem to byla já, Martina Pártlová, Ondra Ruml, David Gránský, všichni hrají a zpívají, je to fajn, vždycky si říkám, že to je jak včera a jsem ráda, že se všichni uchytili a společně se nám daří,“ dodala závěrem Kamila. ■