Dominika Gottová plánuje rozvod: Naše manželství je v troskách, stalo se moc špatného, říká

Dominika Gottová podle svých slov plánuje rozvod. Michaela Feuereislová

Není to poprvé, co Dominika řeší manželskou krizi. Před čtyřmi lety se dokonce na čas vrátila domů do Česka. Manželství s Finem to tehdy ustálo, Gottová prý uvěřila, že se její muž změní.

„Dospěla jsem do bodu, kdy jsem si musela přiznat, že je naše manželství v troskách a už nemá šanci na záchranu. Stalo se toho strašně moc špatného,“ říká Dominika s tím, že na jejích bedrech leží starost o rodinu. Gottová pracuje jako servírka v restauraci v Helsinkách.

Mezi manžely to prý navíc nefunguje ani po intimní stránce. Podle Dominiky spí každý v jiném pokoji a jsou spíš spolubydlícími. „K intimnostem nedošlo už řadu let,“ svěřila Gottová.

S finským muzikantem se Dominika Gottová seznámila v roce 2000, ve stejném roce se za něj provdala. Tolkki bojuje s maniodepresemi. ■