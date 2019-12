Agáta poprvé na veřejnosti s dcerou Miou: S Prachařem to neřešila. Žádost o rozvod zatím podaná není

Agáta Prachařová s dcerou Miou Super.cz

Když žila s Jakubem, dceru ukazovala na fotkách maximálně zezadu. Co Prachař říká na to, že ji Agáta vzala do společnosti? "Neřešila jsem to s ním, já si se svojí dcerou můžu dělat, co chci, když ji mám já. A on může dělat to samé," říká rázně.

S manželem stále nejsou rozvedeni, dokonce prý zatím není podaná ani žádost o rozvod. "Rozvod neprobíhá. Není podaný. Neměli jsme na to čas, ale rozvádět se budeme. Cesta zpět určitě není. Je to za mnou, jsem ráda, že se začínám smát a není šance návratu," vysvětluje.

Neřeší zatím ani společný dům. "Vše se má řešit v klidu, čekáme, až z nás opadnou emoce, a pak se budeme věnovat těmto věcem. Poprvé řeším věci dospěle," dodala Prachařová. ■