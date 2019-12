Hana Maciuchová Profimedia.cz

Narodila se v roce 1945 ve Šternberku, a ačkoli její rodiče patřili k zaníceným ochotníkům, ona sama o herectví původně neuvažovala. Svou první „divadelní“ roli dokonce oplakala. Ve školce měla hrát Sněhurku, což jí všechny spolužačky záviděly, ale ona z toho byla zoufalá. Nechtěla umřít a dostat pusu od prince. Nakonec uprosila maminku, aby to nějak zařídila, a když ve finále dostala roli trpaslíka Šmudly, byla přešťastná.

Do daleké Prahy se jí nechtělo

Ačkoli zvažovala, že vystuduje angličtinu nebo medicínu, nakonec u ní zvítězila vůně divadelních šminek. Mohl za to tak trochu tatínek. Jako 14leté jí nabídl roli družičky v Jiráskově Lucerně, kterou zkoušel s olomouckým divadelním spolkem Mrštík. Na scéně se jí moc líbilo, ale do studia herectví se jí přesto dvakrát nechtělo – už proto, že by musela přesídlit od rodičů do Prahy.

Blažejová – fúrie, nebo světice?

Nakonec se ale na DAMU přihlásila a udělala dobře. Po absolutoriu se její domovskou scénou stalo na 40 let Divadlo na Vinohradech a o dobré role neměla nikdy nouzi. Díky melodickému hlasu se uplatnila také v rozhlase a v dabingu.

Prosadila se i na TV obrazovce. Stačí připomenout Krkonošské pohádky (1974 – 1984), Chalupáře (1975), Ženu za pultem (1977), Nemocnici na kraji města (1977) a z novějších seriálů pak třeba nekonečnou Ulici (2005).

Mnoho lidí si ji ale dodnes spojuje především s postavou žárlivé manželky doktora Arnošta Blažeje z Nemocnice na kraji města. Maciuchová se v jednom rozhlasovém pořadu svěřila, že divácká odezva byla tehdy ohromující. Chodily jí spousty dopisů, ale publikum bylo rozděleno na dva tábory. Jedni jí fandili a radili jí, ať sebere děti a od proutníka uteče, druzí ji osočovali, že skvělému lékaři jen komplikuje život a bylo by záhodno, kdyby šla sama ke všem čertům.

Velkou lásku přervala smrt

Je známo, že hereččinou životní láskou byl kolega Jiří Adamíra (✝67). Jejich cesta ke štěstí byla přitom trnitá. Když se s o 19 let starším Adamírou seznámila, byla zadaná a on byl ženatý. Srdci ale neporučíš, a tak se po mnoha peripetiích dali nakonec dohromady. Před oltářem spolu sice nikdy nestanuli, ale žili spolu dvacet let a láskyplný vztah ukončila až hercova smrt - v roce 1993 podlehl rakovině.

Zabojovala a vyhrála

Také Hana Maciuchová má se zákeřnou nemocí vlastní zkušenost - před pár lety ji postihl karcinom prsu. Když se dozvěděla diagnózu, řekla si, že bude bojovat už proto, že stejným typem rakoviny onemocněla před lety i její maminka a ta nad ní vyhrála. A to neměla medicína zdaleka takové možnosti jako dnes. Herečka se s nemocí statečně poprala a porazila ji. I proto se dnes raduje z všedních maličkostí každodenního života. A navíc stárne s takovou grácií, že by se od ní mohly učit i mnohem mladší kolegyně. ■