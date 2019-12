Sagvan Tofi se vážně zranil! Má dvě zlomená žebra a četné pohmožděniny

Sagvan Tofi Michaela Feuereislová

"Je to šílená bolest. Už jenom nadechnout se je hrozný, natož se smát a nedej bože kýchnout. To je teprve peklo," řekl Super.cz Tofi, který má vedle zlomených žeber četné pohmožděniny.

I přes bolest ale dál pracuje. "Tento týden jsme měli castingy na Děti ráje, kde jsem musel být. Po mně ale naštěstí nikdo žádný tanečky nechtěl," usmívá se.

Muzikál Děti ráje se po pěti letech vrací do Prahy. Premiéra je plánována na 16. duben 2020 v Kongresovém centru v Praze a Tofi s režisérem Radkem Balašem hledají další hvězdy, které ty současné doplní. "Měli jsme tento týden konkurzy na malého Čusbuse, to je role pro chlapečky kolem sedmi let, a taneční company. Bylo to den po tom, co se mi to stalo. Ale naštěstí se to v sedě dalo zvládnout," dodal Tofi. ■