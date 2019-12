Nová porota SuperStar odhalena: Habera bude mít hvězdnou posilu, kterou byste rozhodně nečekali

Pavol Habera usedne v porotě další řady SuperStar. Foto: archiv TV Nova

Za porotcovský stůl usedne ostřílený Pavol Habera (57), který se jako jediný účastní soutěže už od první řady a patří k pořadu již 15 let. Posilou v rozhodování mu bude moderátor Leoš Mareš. Na roli porotkyně kývla i zpěvačka Monika Bagárová, ale také například herečka Patricie Pagáčová. Pětici porotců uzavře výborný komik a uznávaný hudebník Marián Čekovský.

Leoš Mareš (43) byl několik let součástí SuperStar jako moderátor, nyní se objeví ve zcela nové roli. „Je mi ctí, že budu součástí týmu v novém ročníku SuperStar. To, že to bude v roli porotce, je i pro mě překvapením. Nikdy jsem si nemyslel, že bych takovou nabídku mohl dostat, ale strašně se na novou roli těším,“ svěřil Mareš.

I další porotkyně má osobní zkušenost se SuperStar. Monika Bagárová (25) si soutěží prošla v roce 2009. „Nabídka účinkovat v porotě SuperStar ve mně vyvolala smíšené pocity. Překvapila mě, potěšila mě, vystrašila mě pocitem zodpovědnosti, nastartovala mě, donutila mě bilancovat. Uvědomila jsem si, že je to už deset let, co jsem si soutěží sama prošla,“ svěřila se zpěvačka.

Herce bude v porotě reprezentovat Patricie Pagáčová (30) dříve známá jako Solaříková. „Musím říct, že na roli porotkyně SuperStar se velmi těším, ale zároveň jsem i dost nervózní! Vnímám to jako velkou zodpovědnost, o to víc, že nejsem zpěvačka. Účinkující budu hodnotit z té lidské stránky a laického pohledu. Tak snad diváky nezklamu,“ prohlásila herečka.

Svoji premiéru v projektu bude mít nenapodobitelný umělec a multitalentovaný hudebník Marián Čekovský. „Jsem šťastný, že mě do SuperStar oslovili a já budu mít možnost se svými hudebními zkušenostmi přispět k tomu, že najdeme novou, opravdovou SuperStar, se kterou bude radost spolupracovat,“ řekl Marián. ■