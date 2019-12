Ilustrační foto Profimedia.cz

Tahle partička školáků si chtěla jen zakopat do míče. Ani se nepřevlékli a ve školních uniformách rovnou naběhli do tělocvičny. Jak už to tak bývá, míčové hry dokáží být zrádné, a tady slečna z trojice hráčů odešla nejméně s monoklem. Však se podívejte sami, jak ke svému zranění přišla.