Zdeňka Žádníková si může ráno přispat: Její tři dcery zvládnou účesy, oblékání a líčení do školy samy

"Momentálně jsme spíš doma řešili našeho nejmladšího, chlapečka, který po létě, kdy mu narostly vlásky, naléhal, abych ho rychle nechala ostříhat, protože sestry už si na něj brousily zuby, aby mu mohly nějaké ty účesy dělat a udělat si z něj panenku," smála se Zdeňka.

"Jinak se holky češou navzájem a chodí nám ukazovat svoje výtvory, takže tahle knížka pro ně bude skvělý vánoční dárek," mají se sedmnáctiletá Andrea, třináctiletá Jana a osmiletá Zuzana na co těšit. "Andrejka má nádherné dlouhé blonďaté vlasy, druhorozená Janička si začíná pěstovat zrzavé a Zuzanka je takový blonďatý kudrnatý andílek," popsala nám herečka.

O to, jak holky vyrážejí do školy, se prý starat nemusí. "Naštěstí se o sebe ráno starají samy, protože já dospávám po večerních divadelních představeních. A když se odpoledne vrátí, tak jsou učesané, většina z nich teď už i namalovaných a hezky oblečených. Naučila jsem je dávat špinavé věci do koše na prádlo, o který se starám já, a ony jsou krásné," uzavřela. ■