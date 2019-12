Stále zamilovaní jako z Titaniku: Marek Zelinka se těší na druhé dítě s Marií Doležalovou, opět bude u porodu

Marek Zelinka a Marie Doležalová nafotili romantickou scénu z Titaniku. Super.cz

Když jsme si povídali o jejich společném snímku, na němž jsou ztvárněni jako Kate Winslet a Leonardo DiCaprio, Marek se smál, že jeho partnerka je sice krásná jako oscarová herečka, on se ovšem svého kníru odmítl vzdát, takže jeho Leo je tak trochu jiný.

"To focení zase tak těžké nebylo, protože jsme pár a máme se rádi. Dostat tam ten romantický pocit zase nebylo tak náročné, jako by to bylo s někým cizím. A s nikým jiným bych to ani fotit nechtěl," míní Zelinka.

Partneři už se těší na druhého společného potomka, i když Marek uznává, že mít dvě děti tak brzy po sobě asi nebude jednoduché. "Uvidím, jak to budeme zvládat, doufám, že dobře. Asi to bude divočina, ale těšíme se na to. Zase si myslíme, že když budou sourozenci tak blízko od sebe, mohli by být parťáci, je to takové jako z jednoho vrhu," myslí si Marek.

Stejně jako poprvé i nyní plánuje, že bude u porodu. "Rád bych u toho byl. Je to krásný a silný zážitek a chci být aspoň nějaká minimální podpora. Přece jen porod není žádná sranda," uzavřel tanečník. ■