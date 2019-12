Co jí vadilo? Hana Vagnerová trpěla při natáčení zimní komedie

Hana Vagnerová natáčela na horách, i když to nesnáší. Super.cz

"Takže ten film je spíš pro ně, zatímco já jsem spíš na ty plavky. Trpěla jsem, protože mi byla zima, fakt jsem spíš na slunce. Zasněžené Vánoce nejsou můj sen, spíš by se mi líbila ozdobená palma. Jednou už jsem to vyzkoušela, když jsme na Vánoce s kamarádem odjeli do Mexika. Bylo to super a přesně podle mého gusta," vysvětlila.

"Při natáčení mě naštěstí do lyží nutili jen minimálně. Mám tam jen pár metrů. Ale nebyl to problém, protože já musela s rodiči lyžovat už od tří let. I když jsem nechtěla a byla mi zima, tak jsem byla přinucená, protože moje slovo neplatilo. Pravdou ovšem je, že hned jak jsem nabyla nějaké svéprávnosti a stala jsem se teenagerem, přestala jsme na hory jezdit. A tak je to až do dneška. Na hory nejezdím," dodala. ■